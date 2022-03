I numeri del ministero della Salute

PALERMO – Sono 900 i nuovi casi Covid scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore su un totale di 12.375 tamponi processati (ieri erano 4.346). Il tasso di positività è quindi del 7,27%. Negli ospedali si contano 1.019 ricoverati a causa del virus (26 più di ieri), di cui 60 in terapia intensiva. I dati arrivano dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

L’isola è all’undicesimo posto per contagi. Gli attuali positivi sono 226.017 con un decremento di 3.140 casi. I guariti sono 4.888 mentre le vittime sono 8 portano il totale dei decessi a 9.995. Questi i dati del contagio nelle singole province Palermo con 345 casi, Catania 155, Messina 1.035, Siracusa 53, Trapani 45, Ragusa 52, Caltanissetta 36, Agrigento 30, Enna 5.

I dati nazionali

I dati nazionali dicono che sono 30.710 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore nel Paese (ieri erano stati 59.555). Le vittime sono invece 95, in aumento rispetto alle 82 di ieri. Il tasso di positività è al 14,5%, in calo rispetto al 15,5% di ieri. Sono 487 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 23 in più di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 39. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.496, ovvero 315 in più rispetto a ieri.