Covid, in Sicilia arriva la sottovariante XQ, oggi contagiati sotto un milione

PALERMO – Nel giorno in cui la Sicilia con 1837 contagi è settima regione per contagi a livello nazionale e nel paese i soggetti positivi per il Covid tornano per la prima volta da marzo tornano sotto il milione, nell’Isola si segnala il primo caso di infezione da sottovariante XQ.

La XQ è l’ultima arrivata nella già lunga serie di sottovarianti Omicron, individuata una decina di giorni fa in Brasile e segnata ieri sulla nostra regione – come unico caso in tutta Italia – dal report sulla diffusione delle varianti che l’Istituto superiore di Sanità elabora periodicamente.

La sottovariante sarebbe più contagiosità, meno aggressività. Quel che è certo, ha spiegato al Giornale di Sicilia Antonio Cascio, direttore dell’Uoc Malattie infettive al Policlinico di Palermo, “è che il virus continuerà a mutare, e più cambia, più aumentano le reinfezioni, che già in questa fase dell’epidemia rappresentano almeno il 5% dei contagi, se non di più”.

Inoltre il rischio di reinfezione riguarda anche coloro che hanno contratto le varianti più recenti del Coronavirus. Il professore ha rassicurato, inoltre, sul fatto «che le reinfezioni presentano sintomi ancor più lievi rispetto a quelli che potrebbero comparire durante la prima positività. Inoltre, rispetto all’infezione iniziale, durante le ricadute ci si dovrebbe negativizzare più velocemente».

Il bollettino quotidiano

Sono 27.162 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 36.042. Le vittime sono invece 62, con un calo di 29 rispetto a ieri.

I tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore sono 194.577. Ieri erano stati 263.747. Il tasso di positività è al 14%, in lieve calo rispetto al 14,5% di ieri. Sono 347 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 7 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 30. I ricoverati nei reparti ordinari sono 7.532, ovvero 118 in meno rispetto a ieri

Per la prima volta da marzo, come detto, tornano sotto il milione gli attualmente positivi per il Covid in Italia: sono 998.118, in calo di 2.670 nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. In totale sono 17.057.873 gli italiani contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 165.244. I dimessi e i guariti sono 15.894.511, con un incremento di 30.334 rispetto a ieri.