Covid, la Fiaso: rallenta la curva dei ricoveri, a rilento le quarte dosi di vaccino

L'allarme del presidente Giovanni Migliore

ROMA – Curva dei ricoveri in rallentamento ma campagna vaccinale per la quarta dose ad over60 e fragili in affanno. A lanciare l’allarme sulla scarsa adesione al secondo booster è il presidente della Fiaso Giovanni Migliore.

“Quello che ci preoccupa – afferma – è la scarsa adesione alla campagna vaccinale per la quarta dose per i fragili e per gli over 60: il dato sull’alto numero di ricoverati vaccinati da oltre sei mesi, circa l’80%, letto in parallelo con la grande quantità dei soggetti con comorbidità (100% nelle terapie intensive) continua a testimoniare lo scarso ricorso alla seconda dose booster, occorre riflettere come una parte di questi casi sarebbe evitabile con una tempistica adeguata delle vaccinazioni”.

In questa settimana “rallenta la curva di crescita dei ricoveri Covid in linea con la decrescita dei contagi dei giorni scorsi – sottolinea ancora Migliore – i bassi numeri delle terapie intensive sembrano confermare l’ipotesi di una epidemia di forme meno severe e dunque di una progressiva endemizzazione del virus”. “Conferma che arriva anche dall’alta percentuale di ricoverati Con Covid nei reparti ordinari pari al 60%, pazienti che, conclude Migliore, pur avendo contratto il virus, non hanno sviluppato sintomi respiratori e polmonari tipici della malattia da Covid ma sono in ospedale per una frattura, uno scompenso cardiaco, un intervento chirurgico indifferibile”.