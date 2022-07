Covid Sicilia, oltre 8mila nuovi contagiati ma i casi diminuiscono

Rimane alto il tasso di positività. I dati dell'Isola in linea con il bollettino nazionale

PALERMO – Sono 8584 i nuovi casi di Covid19 registrati a fronte di 31.271 tamponi processati in Sicilia secondo il bollettino odierno. Il giorno precedente i nuovi positivi erano 8.060. Il tasso di positività sale fino quasi al 27,5%, il giorno precedente era al 26,3%. La Sicilia è al quinto posto per contagi.

Gli attuali positivi sono 119.386 con una diminuzione di 7.925 casi. I guariti sono 17.359 mentre 5 sono le vittime che portano il totale dei decessi a 11.285. Sul fronte ospedaliero i ricoverati sono 1011, 10 in più rispetto al giorno precedente, in terapia intensiva sono 41, uno in più rispetto al giorno prima.

A livello provinciale si registrano a Palermo 2.392 casi, Catania 1.811, Messina 1.202, Siracusa 981, Trapani 730, Ragusa 649, Caltanissetta 431, Agrigento 1004, Enna 239.

Covid, il bollettino nazionale

Sono 98.044 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 100.690. Le vittime sono invece 93 in calo rispetto alle 105 di ieri. A fronte di questo valore assoluti di nuovi positivi, sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 389.576 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 25,1% in calo rispetto al 27% di ieri. Sono 344 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.864, 232 in più di ieri.

Gli italiani positivi al Coronavirus sono attualmente 1.262.865, in continua crescita negli ultimi giorni (+15.643). Lo evidenziano i dati del ministero della Salute. In totale sono 19.357.938 i contagiati dall’inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 169.062. I dimessi e i guariti sono 17.926.011, con un incremento di 83.165.