Crack, eroina e hashish: due giovani arrestati nell’Agrigentino

RIBERA – Crack, eroina e hashish. I carabinieri di Ribera (Agrigento) hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini gambiani, rispettivamente di 24 e 30 anni, con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante alcuni controlli effettuati nel domicilio del più giovane, i militari hanno rinvenuto diverse dosi di crack, eroina e hashish, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente e bilancini di precisione.

Nell’abitazione del trentenne, invece, oltre ad una trentina di dosi di crack, ad attrezzatura per la preparazione della droga, a bilancini di precisione e a materiale per il confezionamento, sono stati sequestrati anche mille euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Gli arresti sono stati convalidati dal giudice e i due giovani si trovano adesso rinchiusi nel carcere di Sciacca.