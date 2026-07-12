Crisi idrica a Ortigia, l’allarme di un’associazione di cittadini

La replica di Aretusacque

SIRACUSA – “Continua a destare forte preoccupazione la situazione dell’erogazione idrica in Ortigia, dove i residenti e numerosi operatori economici segnalano ancora assenza d’acqua o flussi estremamente ridotti. Il disservizio si verifica in un periodo di particolare intensità della stagione turistica e sta producendo conseguenze pesanti non soltanto sulla vita quotidiana dei residenti, ma anche sull’attività di bar, ristoranti, alberghi e strutture extralberghiere, che necessitano di un approvvigionamento idrico regolare per poter operare in condizioni normali”.

Lo dice l’associazione Ortigia cittadinanza resistente. “Ieri abbiamo rilevato un evidente peggioramento della situazione prosegue – In prima mattinata circa la metà delle utenze residenziali riusciva ancora a ricevere acqua, seppure con un flusso molto debole; nel pomeriggio, invece, è aumentato sensibilmente il numero di coloro che hanno segnalato la totale assenza del servizio, raggiungendo circa il 70% delle segnalazioni raccolte”.

“La situazione risulta particolarmente grave ai piani superiori degli edifici. Il flusso, già debole al piano strada, perde progressivamente pressione con l’aumentare dell’altezza, fino a non raggiungere affatto numerosi alloggi situati ai piani più elevati. Il fenomeno appare compatibile con un ulteriore abbassamento della pressione nelle ore di maggiore prelievo e consumo idrico, coincidenti con la piena attività delle strutture commerciali e ricettive”.

La replica di Aretusacque

Aretusacque informa che “dopo l’intenso lavoro svolto senza soluzione di continuità dalle proprie squadre operative negli ultimi giorni, il sistema idrico siracusano è stato progressivamente riportato alle normali condizioni di esercizio. Allo stato attuale, l’unica area che presenta ancora condizioni di servizio non pienamente stabilizzate è la parte alta di Ortigia. La particolare conformazione altimetrica della zona, infatti, favorisce la presenza di sacche d’aria all’interno delle condotte durante le fasi di ripristino della rete, determinando un allungamento dei tempi necessari al completo recupero dei livelli ordinari di pressione”.

“Le squadre operative – dice Aretusacque – sono al lavoro anche nella giornata odierna per completare le attività di spurgo e rimozione dell’aria ancora presente nelle condotte, operazioni indispensabili per il definitivo assestamento dei flussi idrici e delle pressioni di esercizio. Sulla base dell’evoluzione delle attività in corso, si prevede il completo ripristino dei flussi e delle pressioni nella parte alta di Ortigia entro la giornata odierna”.

La società è “consapevole delle condizioni di vetustà che caratterizzano ampi tratti della rete idrica cittadina. Proprio per questo motivo, nei prossimi mesi saranno progressivamente avviati gli investimenti programmati per il rinnovamento delle infrastrutture, con l’obiettivo di migliorare la continuità del servizio, incrementare l’efficienza della rete e garantire standard qualitativi sempre più elevati.”