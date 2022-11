Ct Palermo, contro Torre del Greco presente anche Ramos Vinolas

Gabriele Piraino arriverà da Torino, dove per ora partecipa alle Nitto Atp Finals come sparring partner

1' DI LETTURA

PALERMO – In occasione della gara di domenica 13 novembre, alle ore 10.00, in casa contro New Tennis Torre del Greco, sarà presente con il Ct Palermo anche lo spagnolo n. 40 Atp Albert Ramos Vinolas.

Ci saranno anche Salvatore Caruso, Omar Giacalone e Gabriele Piraino, quest’ultimo impegnato in questi giorni a Torino come sparring partner (unico italiano) ai tennisti qualificati per le Nitto Atp Finals. Proprio Piraino partirà da Torino sabato 12 novembre e per poi tornare in Piemonte domenica sera dive rimarrà fino al termine del Masters, ovvero domenica 20 novembre.

Il Ct Palermo guida il proprio girone con 10 punti dopo 4 gare e domenica potrebbe festeggiare con una giornata d’anticipo l’approdo in semifinale.