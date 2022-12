Ct Palermo e il sogno chiamato Torino, il pres. Lo Cascio: “Vi svelo il segreto”

"La presenza di un numeroso e caloroso pubblico sarebbe un sostegno bellissimo"

Nella semifinale di andata dei playoff di Serie A1 maschile, il Ct Palermo ha ottenuto una vittoria fondamentale sui campi in terra rossa indoor di Bolzano, mettendo una decisa ipoteca per la finale scudetto del 10-11 dicembre alla Stampa Sporting Torino. Domenica 4 dicembre, alle ore 10.00, andrà in scena la semifinale di ritorno proprio nel capoluogo siciliano. In vista della sfida, il presidente del circolo palermitano Giorgio Lo Cascio ha rilasciato alcune dichiarazioni.

“Non posso che essere entusiasta: abbiamo vinto il girone preliminare restando imbattuti e collezionando cinque vittorie ed un pareggio – dice Lo Cascio a “Federtennis.it” -. Questi risultati ci hanno permesso di qualificarci al primo posto del girone, totalizzando anche il maggior numero di punti rispetto alle squadre degli altri gruppi, garantendoci così la possibilità di giocare la gara di ritorno della semifinale sui nostri campi con il supporto del pubblico. A Bolzano, nonostante si giocasse in altura e indoor, siamo riusciti a portare a casa una importantissima vittoria per 4 a 2, che ci consente di guardare con ottimismo l’incontro di ritorno”.

“Il nostro segreto è sicuramente il gruppo – prosegue il presidente -. Questi risultati sono la dimostrazione che una squadra è molto più della somma di più atleti. Abbiamo una rosa di grande qualità tecnica ma soprattutto molto unita e attaccata ai colori sociali: i nostri atleti hanno – per tutta la durata della manifestazione – messo da parte il proprio percorso individuale, avendo come obiettivo primario la conquista del tricolore. Aspettiamo numerosissimi soci del circolo e tifosi in generale, certi di offrire uno spettacolo agonistico di grande qualità e divertimento, con la speranza di poter anche festeggiare tutti insieme l’accesso alla finalissima. Certamente la presenza di un numeroso e caloroso pubblico rappresenterebbe un bellissimo sostegno e incoraggiamento per la squadra”.