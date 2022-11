Ct Palermo, in semifinale c’è il Tc Rungg Sudtirol

Gara di andata a Bolzano il 27 novembre, il ritorno in Sicilia il 4 dicembre

PALERMO – Poteva certamente andare peggio al Ct Palermo che ha evitato nel doppio confronto di semifinale Play – Off scudetto di Serie A1 maschile il fortissimo Park Genova e sfiderà invece il Tc Rungg Sudtirol. Gara d’andata domenica 27 novembre a Bolzano, return match in Sicilia il prossimo 4 dicembre.

Caruso e compagni si sono garantiti il vantaggio del ritorno in casa grazie al maggior numero di punti conquistati rispetto agli avversari, ma i punti sono di più anche rispetto a Genova e Tc Sinalunga Siena, le altre due semifinaliste. Il Ct Palermo ha infatti collezionato 16 punti sui 18 a disposizione.

Ma adesso si azzera tutto. Le semifinali sono un’altra storia. Il capitano Davide Cocco per la doppia sfida contro il Rungg potrà schierare i seguenti giocatori: Albert Ramos Vinolas (impegnato però questa settimana con la Spagna in Coppa Davis, Spagna che giocherà mercoledì 23 novembre a Malaga contro la Croazia ed eventualmente venerdì la semifinale), Salvatore Caruso, Gabriele Piraino, l’altro spagnolo Carlos Gomez Herrera (ma può giocare un solo straniero) Omar Giacalone, Pietro Marino e Francesco Mineo.

“SARÀ UNA GARA MOLTO EQUILIBRATA”

Tra i tirolesi che hanno vinto il girone 4 dove c’erano Tc Italia, Selva Alta Vigevano e Junior Perugia, spicca il nome del 30enne faentino Federico Gaio, giocatore di valore più che discreto che vanta un best ranking da 124 Atp. Gaio è uno dei più grandi amici di Salvatore Caruso e insieme i due tennisti hanno giocato una finale di doppio all’Atp 500 di Rio de Janeiro 2020. Insieme a lui da tenere d’occhio anche il tedesco Elmar Ejupovic numero 296 del ranking. A completare l’organico, tra gli altri, il 2.2 Horst Rieder, Patrick Prader, Marco Bortolotti, Maximilan Figl e Georg Winkler. Il Rungg gioca le sue partite interne su superficie terra indoor.

Queste le parole del maestro Davide Cocco capitano del team isolano: “Abbiamo fatto un grande percorso straordinario fino a questo momento – dichiara Cocco -. Credo che la partita chiave, quella che ci ha fatto prendere consapevolezza dei nostri mezzi, sia stata quella di Torre del Greco dove abbiamo sconfitto per 4-2 i campioni in carica con la loro formazione tipo mentre a noi mancava la punta di diamante Ramos Vinolas. Grande soddisfazione inoltre avere totalizzato ben 16 punti ed essere la “prima tra le prime” dei 4 gironi per rendimento. Adesso però – prosegue – testa al Bolzano. Sicuramente sarà un match molto equilibrato e che sarà nell’ottica del doppio confronto con tutte le varianti del caso. Forse lì a Bolzano sui loro campi indoor, i nostri rivali hanno qualcosa in più ma il ritorno in casa nostra è un grande vantaggio, dal momento che avremo il caloroso sostegno del pubblico. Sarebbe un sogno – conclude il capitano e coach di Piraino – essere a Torino il 10 e l’11 dicembre. Non sarà però facile, Bolzano ha infatti buone individualità come Gaio ed Ejupovic, e in particolare nel doppio lo stesso Gaio con Bortolotti sono un’ottima coppia. Ripeto sarà una gara molto equilibrata”.