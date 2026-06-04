Calcio, musica e comicità contro la violenza sulle donne

Cuori inDIVISA” al Velodromo di Palermo: calcio, musica e comicità contro la violenza sulle donne.

Il 6 giugno le donne delle Forze dell’Ordine sfidano una selezione del Palermo FC Women. Conducono la giornalista Conny Transirico e Sasà Salvaggio. Ingresso gratuito: le donazioni saranno devolute ai figli delle vittime di femminicidio.

Solidarietà, sport, ma anche grande spettacolo e intrattenimento per una causa che unisce l’intera città. Sabato 6 giugno 2026, a partire dalle ore 17:00, il Velodromo “Paolo Borsellino” di Palermo (Via Giuseppe Lanza di Scalea) si accende per un grande evento di sensibilizzazione contro la violenza di genere e il femminicidio: “Ci sono partite che contano più del risultato. Vieni a giocarla con noi”.

Il cuore della manifestazione sarà un inedito e incontro di calcio femminile: sul rettangolo verde si sfideranno una rappresentativa di donne appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate e le atlete di una selezione del Palermo FC Women.

A condurre e animare la giornata dal campo saranno la giornalista del Giornale di Sicilia Conny Transirico, il comico e conduttore televisivo Sasà Salvaggio. Non solo calcio: la manifestazione sarà arricchita da momenti musicali e performance dal vivo che trasformeranno il Velodromo in un palcoscenico di festa, unione e riflessione. Special guest: Simone Riccobono, Chris Clun, ADJ Brancato, Maiogabri e Irene Colli, i Black’n White.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’associazione “Oltre le Paure” (APS Italia), presieduta da Linda Moceri, e i sindacati del comparto sicurezza e difesa (COISP, SIM Carabinieri, USPP, SINAFI e ASPMI), uniti nel progetto “Cuori inDIVISA” che vede anche l’Athletic Club Palermo in qualità di partner organizzatore.

«Questo evento nasce per dare una risposta concreta e corale a una delle piaghe più dolorose della nostra società, dimostrando che l’unione e la solidarietà possono fare la differenza», dichiara la Presidente di “Oltre le Paure”, Linda Moceri.

L’ingresso al Velodromo sarà totalmente gratuito, per permettere a famiglie, giovani e cittadini di riempire gli spalti. L’obiettivo profondo della giornata è però legato alla beneficenza: tutte le donazioni spontanee raccolte saranno interamente devolute ai figli delle vittime di femminicidio, gli “orfani speciali” che hanno perso tutto e che le istituzioni e la comunità non vogliono lasciare soli.

Programma dell’evento (6 giugno 2026):