 Droga nascosta in auto, arrestati in due
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Da Barcellona alla Sicilia con la droga nascosta in auto: arrestati

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La sostanza stupefacente era occultata all'interno della vettura
POLIZIA
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1 min di lettura

La polizia ha arrestato un trentasettenne, una ventitreenne e un ventunenne, tutti originari di Lentini, per trasporto di stupefacenti. I tre viaggiavano su un’auto con 13 chilogrammi di cocaina acquista in Spagna, a Barcellona.

L’operazione è stata eseguita da agenti della squadra mobile della Questura di Catania e del commissariato di Lentini che, dopo avere appreso dell’attività illegale, hanno intercettato la vettura con i tre a bordo in Calabria ed iniziato un lungo pedinamento, fino a quando il veicolo è arrivato agli imbarcaderi di Messina.

La cocaina nascosta

La perquisizione dell’auto ha permesso di trovare, occultati proprio negli sportelli posteriori, 12 panetti di cocaina dal peso di oltre 13 chilogrammi. I tre giovani sono stati quindi arrestati ed accompagnati in carcere. In sede di udienza di convalida, il Gip ha confermato per uno di loro il carcere, mentre gli altri sono stati sottoposti all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e a quello di dimora. 

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