D’Agostino (FI): “Commissione sanità ignorata su cardiochirurgia pediatrica”

"Scelte incomprensibili, noncuranti del più semplice galateo istituzionale"

PALERMO – “Sono felice per la soluzione che proroga la convenzione con il Bambin Gesù e che ci consente di guadagnare tempo per trovare l’assetto definitivo per il reparto dell’ospedale di Taormina. Il lavoro in Commissione è stato indispensabile: senza il quale il Governo regionale si sarebbe bloccato”. Lo afferma Nicola D’Agostino, deputato regionale di Forza Italia, componente della commissione Sanità.

“E dunque dispiace – aggiunge – che la commissione Sanità, che si è assunta la responsabilità politica nei confronti dei siciliani, ed in particolare dei cittadini della provincia di Messina, sia stata dimenticata nella riunione convocata a Palazzo d’Orleans. Le scelte, lo ricordo, sono dipese dall’approvazione della Rete che ha autorizzato a proseguire lungo questo percorso; i deputati messinesi si sono inoltre fatti carico della gran parte di responsabilità di interlocuzione con medici, famiglie e cittadini”.

“In Commissione – continua D’Agostino – avevamo puntualizzato al Governo di evitare di escludere i componenti dagli incontri ufficiali: ed invero neppure il presidente Laccoto è stato ritenuto degno di far parte di questo tavolo, al contrario del sindaco di Taormina (che forse c’entra molto di meno: a questo punto perché non anche il sindaco di Catania visto che amministrativamente il reparto è passato al suo Policlinico?). Scelte incomprensibili – conclude D’Agostino – noncuranti anche del più semplice galateo istituzionale”.