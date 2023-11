Dalla Regione 3,8 milioni per il Consorzio di bonifica di Siracusa

Gennuso: "Buona notizia per la ripresa delle attività e per i lavoratori"

PALERMO – “Si avvia a felice conclusione la vicenda dei 42 dipendenti del consorzio di bonifica di Siracusa, senza stipendio da mesi, dopo che l’ente è stato condannato al pagamento coattivo di un creditore, con un conseguente blocco di tutte le spese, fra cui gli stipendi”. Ne dà comunicazione il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, che aveva interessato del problema il governo regionale.

La Giunta di governo infatti, ha inserito ieri nella proposta di finanziaria uno stanziamento di 3,8 milioni di euro, che permetterà di superare la situazione di criticità. Per Gennuso, “sono stati mesi di ansia e sofferenza per questi lavoratori, che spesso hanno famiglie mono reddito, ma finalmente grazie alla sensibilità del presidente Schifani e degli assessori Falcone e Sammartino che ringrazio, si vede la luce in fondo al tunnel. Il Consorzio – conclude il deputato azzurro – potrà tornare pienamente operativo e potrà tornare la serena per decine di famiglie”.