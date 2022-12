Dalle All Stars Sicilia, doni ai bimbi del Reparto di talassemia

All'ospedale Garibaldi Centro un pomeriggio di gioia e sorrisi.

1' DI LETTURA

CATANIA. E’ ormai nobile tradizione di ogni Santo Natale. La formazione di calcio (nata a scopo benefico) delle All Stars Sicilia hanno portato, anche per quest’anno, doni e giocattoli ad un reparto d’ospedale dove si trovano ricoverati bambini.

Al reparto di talassemia dell’ospedale Garibaldi Centro di Catania, ha fatto il suo arrivo il Babbo Natale delle All Stars: un momenti di festa. Di sorrisi e di gioia in un luogo inevitabilmente poco incline alla festa.



“Il sorriso dei bimbi è qualcosa di assolutamente gratificante per tutti – racconta Luca Napoli, il presidente della formazione che mette assieme artisti, ex calciatori, personaggi del mondo dello spettacolo e giornalisti -. Vedere i loro volti illuminarsi sapendo che il Natale ha portato loro un regalo in un momento difficile della loro giovane vita, è qualcosa che deve indurci a riflettere.

E’ un gesto che facciamo ogni anno. E continueremo ancora a farlo perché, anche a Catania, c’è bisogno anche di tutto questo. C’è bisogno di speranza”.



Un momento conviviale al quale era presente anche il responsabile del Reparto, il dottor Roberto Lisi, e che, con ogni probabilità, verrà replicato anche per l’Epifania con un’altra analoga iniziativa.