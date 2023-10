Dallo sport al sociale, i Rotary Club presentano il “progetto protocollo”

L'iniziativa è coordinata da Palermo Ovest

I Rotary Club dell’Area Panormus, insieme alla Commissione Distrettuale per la Rotary Foundation del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, presentano il “Progetto Protocollo Rotary Area Panormus” per l’anno sociale 2023/24, che coinvolge tutti i club dell’Area Panormus. Il progetto nasce con l’obiettivo di migliorare l’efficacia dell’azione rotariana nel territorio, e rispondere a diversi bisogni delle comunità simultaneamente.

“Dopo un attento ascolto dei bisogni del territorio, attraverso il coinvolgimento di soggetti no profit con una lunga esperienza operativa, è emersa la necessità di coordinare e omogeneizzare le azioni progettuali – si legge in una nota -. Questo ha portato alla creazione di un progetto integrato che coinvolge sia diverse azioni che vari soggetti no profit. Il “Progetto Protocollo Rotary Area Panormus” agirà su 6 delle 7 aree d’intervento del Rotary, coinvolgendo 9 comuni della Città Metropolitana di Palermo: Bagheria, Capaci, Carini, Cinisi, Corleone, Palermo, Partinico, Piana degli Albanesi e Terrasini. Il progetto prevede anche un’azione trasversale di comunicazione che coinvolgerà, con diffusione regionale, cittadini e ulteriori enti che vorranno avvicinarsi all’iniziativa”.

Le 9 azioni individuate includono attività d’inclusione di soggetti fragili attraverso lo sport; la riapertura del “Palchetto della Musica” a Villa Margherita in Partinico; un percorso di conoscenza delle norme per migliorare l’assistenza domiciliare per anziani; la realizzazione di una vasca per la riabilitazione delle tartarughe marine; l’educazione e sensibilizzazione sul tema trapianto di cellule staminali emopoietiche; attività per ragazzi autistici in una fattoria inclusiva; il sostegno allo sport per persone con disabilità; il contrasto alla dispersione scolastica; e un’azione trasversale di comunicazione sociale per ottimizzare i risultati complessivi.

I club partecipanti, sotto il coordinamento del Rotary Club Palermo Ovest, lavoreranno insieme per garantire il successo di questo ambizioso progetto, che rappresenta un’occasione unica per avere un impatto significativo sulle comunità locali. Il progetto è finanziato dai 22 rotary Club aderenti, e dalla Rotary Foundation. Il progetto, dopo moltissimi anni, mette insieme tutti i 22 club di un’Area Rotary, con la piena convinzione che solo un network si possa offrire un impatto significativo sul territorio.