Le parole del leader di Sud chiama Nord

PALERMO – “Abbiamo dovuto chiudere le prenotazioni. Ci state continuando a scrivere, ma non possiamo andare oltre”. Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, annuncia il ‘tutto esaurito’ al Politeama per l’assemblea regionale del ‘Governo di Liberazione’.

De Luca: “Tutto esaurito al Politeama”

Appuntamento alle 10 il 18 luglio. “Come ci è stato comunicato – aggiunge De Luca – tramite documento ufficiale che ci ha inviato la direzione del teatro, la struttura – a causa di alcune zone inagibili – non può contenere più di 800 partecipanti, oltre allo staff organizzativo. Da questo momento non sarà più possibile effettuare nuove prenotazioni”.

“L’eccezionale risposta ricevuta dimostra che esiste una forte domanda di partecipazione e di confronto politico. Ringraziamo tutti coloro che hanno prenotato e anche quanti, purtroppo, non potranno essere presenti per i limiti di capienza imposti dalla struttura”, dichiarano gli organizzatori.

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Chi ci sarà

Gli organizzatori annunciano la presenza di: Anthony Barbagallo, Partito Democratico; Marianna Caronia, Noi Moderati; Salvatore Cascio, Democrazia Cristiana; Nuccio Di Paola, Movimento 5 Stelle; Vincenzo Figuccia, Lega; Gandolfo Lo Verde, Segretario regionale Controcorrente; Gianfranco Miccichè, Gruppo Misto; Fabrizio Micari, Casa Riformista; Nino Oddo, Partito Socialista Italiano; Luca Sbardella, Fratelli d’Italia.

“Si resta inoltre in attesa della conferma della partecipazione del Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno”, conclude la nota.