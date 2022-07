De Luca: “Musumeci e Chinnici, avversari che preferisco”

L'ex sindaco di Messina non le manda a dire.

MESSINA – “Per la presidenza della Regione la sfida ideale è avere la Chinnici da un lato e Musumeci dall’altro. Sto facendo di tutto per farli diventare candidati alla presidenza della regione”. Lo ha detto Cateno De Luca, candidato alla presidenza della regione, a Siracusa insieme al Parlamentare europeo Dino Giarrusso, designato vice presidente, per presentare i nomi delle prime persone che a Siracusa hanno scelto di aderire al movimento: l’ex presidente del consiglio comunale Moena Scala, recentemente uscita dal Movimento 5 Stelle, e il dottor Luigi Fiumara, primario di chirurgia all’ospedale di Avola. “La Chinnici – ha aggiunto De Luca – è una fantastica icona, una donna meravigliosa, ma nessuno si ricorda di lei dopo essere stata cinque anni al Parlamento Europeo. E neanche di quando è stata assessore donna di Lombardo: nessuno se lo ricorda e noi glielo ricorderemo. Quindi la classica icona strumentalizzata dalla sinistra tanto per far eleggere i quattro tromboni della politica che si nascondono dietro un’icona”.