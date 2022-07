De Luca: “Tutti ci cercano, noi rimaniamo fedeli al progetto”

Il leader di Sicilia vera conferma la corsa solitaria.

MESSINA – Cateno De Luca torna a sperare a zero sul centrodestra siciliano. “Il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi oggi sta producendo gli effetti sperati. Nello Musumeci sarà ricandidato e il centro sinistra punta su Caterina Chinnici, esattamente quello che volevamo. Per quanto riguarda Luca Sammartino, aggiunge De Luca, non ci potrà mai essere alcun accordo politico. Nessun accordo neanche con la Lega”, ha detto. “Quello che è successo a Messina è una parentesi locale. Salvini deve seguire la linea della coalizione che sostiene il governo Musumeci. Oggi noi, prosegue De Luca, siamo i profumieri della politica. Ci cercano tutti ma diciamo no a tutti. In queste settimane ci hanno offerto di tutto, dalla vicepresidenza all’assessorato ma non mi interessa fare accordi. Restiamo fedeli al nostro progetto:cacciare la banda bassotti della politica”. ha aggiunto.