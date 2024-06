Decontribuzione Sud, Cittadini (Aiop): “Un contributo importante”

La nota

PALERMO- Il presidente di Aiop (Associazione Italiana Ospedalità Privata) Sicilia, Barbara Cittadini, esprime grande apprezzamento per il lavoro svolto dal governo nazionale e per l’impegno in tal senso profuso dal ministro Raffaele Fitto, che ha portato alla proroga, fino a dicembre 20 da parte dell’Ue della misura Decontribuzione Sud. Così si legge in una nota.

“Il provvedimento è un contributo importante per la crescita e per lo sviluppo dei territori del Mezzogiorno e risponde all’obiettivo di superare le fragilità e gli svantaggi del contesto meridionale con importanti ricadute sul fronte occupazionale – afferma Barbara Cittadini -. La decontribuzione sul lavoro premia le aziende che investono sulle risorse umane.

“Le aziende della componente di diritto privato del SSR – prosegue – e le strutture sanitarie private potranno, quindi, proseguire nel percorso di crescita e di innovazione avviato da tempo e dare impulso al piano di investimenti finalizzato a potenziare le strutture per poter garantire una risposta efficiente, efficace e puntuale alla domanda di salute dei siciliani”.

“Gli imprenditori dell’ospedalità privata avevano attenzionato i rischi di una scadenza della misura – è la conclusione – ma, con senso di responsabilità, hanno risposto fiducia nell’operato del Governo, consapevoli che la proroga della Decontribuzione Sud fosse una priorità per l’esecutivo italiano perché è un risultato importante non solo per le imprese del Sud, ma del Sud per l’Italia e del Sud per l’Europa”.