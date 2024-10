Deloitte assume 437 persone: requisiti e come inviare la richiesta

Tra i posti disponibili anche quello di consulente finanziario o data analyst.

Deloitte, una delle piu grandi società di servizi professionali al mondo, assume in più di quattrocentotrentasette posizioni al suo interno. L’azienda conta una rete globale di più di quattrocentocinquantamila dipendenti in tutto il mondo, in Italia ben diecimila.

La società offre consulenza tecnica, finanziaria, revisione contabile, consulenza fiscale e servizi di risk advisory a clienti dei settori pubblici o privati.

437 posti disponibili presso Deloitte: i ruoli

I quattrocentotrentasette posti da ricoprire riguardano vari settori tra cui la consulenza strategica, le tecnologie emergenti, la sicurezza informatica, l’analisi di dati, la trasformazione digitale, le risorse umane e gestione del rischio aziendale.

Deloitte assume data analyst

Deloitte assume in 437 posizioni: i requisiti

I requisiti previsti per essere tenuti in considerazione nella selezione di Deloitte variano in base al ruolo ma in generale sono ricercari profili con una formazione accademica adeguata ed esperienza nel settore. Soprattutto verranno valutate le capacità di problem solving, di team working e l’adattabilità.

Come inviare la candidatura a Deloitte

È possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito ufficiale di Deloitte nella sezione “Carriere“. Importante avere a disposizione un curriculum vitae e una lettera di presentazione in cui sono espresse le motivazioni della candidatura.

