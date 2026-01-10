Ministero della Difesa, maxi concorso: 1.100 posti a tempo indeterminato

La commissione RIPAM ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per reclutare n. 1.100 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Difesa, nell’area degli assistenti.
Le aree geografiche interessate sono Lombardia, Liguria, Campania, Piemonte, Veneto, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Puglia e Sardegna.
I profili professionali sono sedici, così suddivisi:
- n. 600 assistenti amministrativi appartenenti alla famiglia professionale “Assistente amministrativo, contabile, linguistico, giudiziario e storico culturale” (Codice AMM)
- n. 105 unità di assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi (Codice FT-55) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”
- n. 88 unità di assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni (Codice FT-51) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”
- n. 65 unità di assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (Codice FT-47) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”
- n. 53 unità di assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (Codice FT-53) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”
- n. 48 unità di assistente tecnico per le lavorazioni (Codice FT-54) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”
- n. 40 assistenti ai servizi di vigilanza (Codice FT-37) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”
- n. 22 assistenti ai servizi di supporto (Codice FT-35) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”
- n. 20 assistenti tecnici per l’informatica (Codice FT-45) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”
- n. 14 unità di assistente tecnico per la cartografia e la grafica (Codice FT-48) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”
- n. 12 unità di assistente tecnico nautico (Codice FT-52) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”
- n. 10 unità di assistente tecnico chimico-fisico (Codice FT-49) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”
- n. 9 assistenti sanitari appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Sanità” (Codice FS-41)
- n. 7 unità di assistente tecnico artificiere (Codice FT-50) appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”
- n. 5 unità di assistente per i servizi informativi (Codice FT-46-LAZ) per il Lazio appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”
- n. 2 assistenti per l’alimentazione e la ristorazione (Codice FT-36 -LAZ) per il Lazio appartenenti alla famiglia professionale “Assistente Tecnico, scientifico, informatico, servizi di supporto e della logistica, sicurezza/ambientale”.
Requisiti e titoli di studio
- cittadinanza italiana
- maggiore età
- idoneità fisica all’impiego
- godimento dei diritti civili e politici
- non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo
- assenza di condanne con sentenza passata in giudicato
- destituzioni da impieghi nella pubblica amministrazione
- possesso del diploma di istruzione superiore: diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità, riconosciuto ai sensi della normativa vigente.
Come candidarsi e scadenza
La domanda di ammissione al concorso va presentata esclusivamente per via telematica tramite il portale inPA al quale è possibile registrarsi utilizzando le credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS. E’ possibile candidarsi solo per uno dei codici di concorso.
I partecipanti devono essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a loro intestato o di un domicilio digitale. La quota di partecipazione, da versare sulla base delle indicazioni riportate sul portale InPA, ammonta ad euro 10,00 (dieci/00) e non è rimborsabile,
Il termine ultimo per candidarsi è fissato alle ore 18:00 del 27 gennaio 2026.
