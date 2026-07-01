Demografia, Albanese: servono politiche per incentivare la natalità

Camera di commercio di Palermo ed Enna

PALERMO – La Città Metropolitana di Palermo vive una fase di declino demografico, caratterizzata da bassa natalità, forte invecchiamento e un importante tasso di emigrazione. La provincia di Enna, invece, ha il più basso tasso di fecondità totale e il più alto indice di vecchiaia, con una forte diminuzione della popolazione e un saldo migratorio negativo.

La popolazione residente si ridurrà del 25,5% entro il 2050. La Camera di Commercio di Palermo ed Enna, attraverso le recenti elaborazioni del Centro Studi Guglielmo Tagliacarne, accendono i riflettori sulle dinamiche demografiche che stanno ridisegnando il volto dei nostri territori. L’analisi “Il barometro dell’economia territoriale”, pubblicata ieri, offre un quadro complesso e di grandi sfide sia per Palermo e la sua Città metropolitana che per la provincia di Enna, evidenziando la necessità di una visione strategica lungimirante.

“I dati che abbiamo non sono semplici statistiche, ma indicatori fondamentali per comprendere le traiettorie di sviluppo e le fragilità strutturali del nostro tessuto economico e sociale – dice Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio Palermo Enna -. Siamo di fronte a una transizione demografica che richiede, da parte di tutte le istituzioni, un impegno straordinario per invertire le tendenze negative e valorizzare le potenzialità ancora inespresse. Questi trend pongono sfide importanti per il futuro del territorio ed evidenziano sfide demografiche e sociali significative – aggiunge Albanese – servono politiche per incentivare la natalità e contrastare l’invecchiamento, strategie per trattenere i giovani e ridurre l’emigrazione e diventa sempre più urgente pianificare servizi e infrastrutture adeguate a una popolazione sempre più anziana. La demografia – conclude – è il battito cardiaco dell’economia e dobbiamo assicurarci che questo battito rimanga vitale per le generazioni future”.

Il report sottolinea disparità significative nel confronto territoriale. Mentre la Città Metropolitana di Palermo presenta un Tasso di Fecondità Totale (TFT) di 1,27, la provincia di Enna si attesta a 1,12. I dati evidenziano, inoltre, una sfida strutturale sulla tenuta demografica: la variazione della popolazione residente tra il 2002 e il 2026 mostra un calo, con prospettive di contrazione ulteriore per il periodo 2026-2050, segnate rispettivamente da -14,4% per Enna e -3,3% per Palermo. Particolarmente critico appare il tema dell’invecchiamento: l’indice di vecchiaia, già elevato al 1° gennaio 2026, è previsto in forte crescita entro il 2050, con proiezioni che raggiungono il 384,6% per Enna e il 306,2% per Palermo.

“La lettura di questi indicatori deve spingerci ad agire con tempestività – sottolinea Guido Barcellona, segretario generale della Camera di Commercio Palermo Enna – Il tasso di migrazione verso l’estero, con valori che pesano sulla capacità attrattiva dei nostri territori, ci segnala l’urgenza di creare opportunità concrete per i giovani, affinché non siano costretti a cercare altrove il proprio futuro. La Camera di Commercio continuerà a fornire il supporto analitico necessario affinché le politiche di sviluppo locale poggino su basi dati solide e aggiornate, con l’obiettivo prioritario di favorire la coesione e contrastare lo spopolamento”. La Camera di Commercio Palermo Enna conferma il proprio ruolo di osservatorio privilegiato, mettendo a disposizione degli stakeholders e dei decisori politici le evidenze del “Barometro” per orientare le scelte strategiche indispensabili per la sostenibilità demografica ed economica dell’intera area.

I numeri della Città metropilitana di Palermo

Fertilità: Numero medio di figli per donna (Tasso di fecondità totale – Tft) nel 2025: 1,27.

Palermo si colloca al 4° posto nella graduatoria provinciale per Tft nel 2025 (valore inferiore alla media nazionale e regionale). Variazione % della popolazione residente (2002-2026): -3,3%. Variazione % prevista (2026-2050): -18,8%.

Invecchiamento della popolazione: Indice di vecchiaia al 1° gennaio 2026: 180,6. Indice di vecchiaia previsto al 1° gennaio 2050: 306,2.

Migrazioni: Tasso di migratorietà degli italiani verso l’estero (media annua 2017-2025 per 1.000 abitanti): 2,11.

I numeri della provincia Enna

Fertilità: Nel 2025, il numero medio di figli per donna (Tasso di Fecondità Totale – TFT) nella provincia di Enna è pari a 1,12, un valore inferiore sia alla media regionale che nazionale.

Variazione popolazione: Tra il 2002 e il 2026 si registra una variazione percentuale negativa della popolazione residente (-14,4%). La popolazione residente è prevista in ulteriore diminuzione tra il 2026 e il 2050, con una variazione percentuale stimata del -25,5%.

Invecchiamento della popolazione: L’indice di vecchiaia (rapporto tra popolazione anziana e giovane) è già elevato al 1° gennaio 2026 (236,6) e si prevede che aumenti ulteriormente al 2050 (384,6).

Migrazioni: Il tasso di migratorietà degli italiani verso l’estero, calcolato come media annua tra il 2017 e il 2025, è di 2,72 per 1.000 abitanti.