Dipasquale (Pd): “Schifani si occupi della vertenza Eni Versalis”

"Il 31 dicembre molte famiglie rischiano di rimanere in mezzo ad una strada"

RAGUSA – “Una vertenza importante come quella che riguarda Eni e la riconversione dello stabilimento a Ragusa, che vede coinvolte centinaia e centinaia di famiglie, non può essere sottovalutata dalla Regione e dal presiedente Schifani che non partecipa ai tavoli convocati dal Mimit non dando supporto e non battendosi per chi vede incertezze sul proprio futuro”.

A dichiararlo è il deputato del Pd all’Ars Nello Dipasquale riferendosi al tavolo convocato ieri dal Ministero delle imprese e del Made in Italy a Roma per discutere della chiusura annunciata dello stabilimento di Versalis Eni di Ragusa il 31 dicembre.

“Il 31 dicembre, se non si troverà la soluzione, questi lavoratori si ritroveranno in mezzo ad una strada. Chiedo che il presidente della Regione si occupi della questione e che si faccia portavoce, con Giorgia Meloni, di questa vertenza, non possiamo assistere a tutto questo senza che nulla venga fatto e Schifani, davanti a tutto questo, non può essere latitante“.