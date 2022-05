Donato: “Sono in campo per diventare sindaco di Palermo”

“Il teatrino dei passi indietro e di lato lo lascio al centrodestra“

PALERMO – “Sono assolutamente in campo per Palazzo delle Aquile, non ho nessuna intenzione di fare nessun passo indietro” . Lo afferma l’europarlamentare Francesca Donato candidata a sindaco di Palermo per la lista Rinascita Palermo. “Molti miei sostenitori – spiega la parlamentare europea – mi hanno segnalato che un’emittente televisiva locale avrebbe diffuso la notizia di un mio ritiro. Nulla di più falso. Il teatrino dei passi indietro e di lato lo lascio al centrodestra,” conclude Donato.