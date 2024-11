PALERMO – È ancora in gravi condizioni all’ospedale Civico di Palermo la donna di 60 anni investita da una moto in via Roma a Palermo. Ha la prognosi riservata.

Stava tornando a casa e aveva con sé delle buste della spesa quando si è trovata difronte il mezzo a due ruote che non è riuscito ad evitarla. Sul posto sono arrivati i soccorsi allertati dai passanti: dopo le prime cure i sanitari del 118 hanno trasportato la sessantenne al pronto soccorso dell’ospedale Civico.

“Oltre alla velocità con cui alcuni mezzi attraversano una delle strade più trafficate e centrali della città. C’è un tema legato alla scarsa illuminazione di via Roma tanto che la sera è molto difficile vedere i pedoni che attraversano – dice il vice presidente della prima circoscrizione, d– Ho proposto più volte all’amministrazione comunale di installare un cordolo per evitare sorpassi spericolati, chiedendo di prendere le giuste contromisure per mettere la parola fine alla lunga lista di incidenti e pedoni investiti”.