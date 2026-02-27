Prevista una spesa di oltre 5 milioni per rimpinguare gli uffici

PALERMO – Il comune di Palermo torna ad assumere e lo fa con diversi concorsi pubblici. A stabilirlo la delibera di Giunta dello scorso 12 febbraio, che ha approvato il Piano triennale del fabbisogno 2026-2028, che contempla le nuove piante organiche di dirigenti, funzionari tecnici e contabili, agenti di polizia municipale e anche le progressioni interne.

Tutti i concorsi del Comune di Palermo

Le assunzioni per l’anno 2026

Per il 2026 sono previste le prime assunzioni. Si tratta di 21 assunzioni a tempo indeterminato sono: 9 dirigenti, 4 funzionari contabili, due tecnici, due amministrativi, 1 legale e la stabilizzazione di un contabile e due amministrativi. A loro si aggiungono due centralinisti non vedenti. Nello stesso anno sono previste 16 progressioni verticali.

Le figure ricercate per il 2027

Per il 2027 il piano approvato prevede ben 68 nuove assunzioni. Si tratta di 7 dirigenti, 3 amministrativi, 15 contabili, 10 tecnici, due culturali, 3 legali, 3 stabilizzazioni amministrative e 25 agenti di polizia municipale, che andranno a rimpinguare l’organico che conta già sui 104 agenti che entreranno a breve in servizio. Il 2027 vedrà anche l’aumento di due ore settimanali per i 1.344 dipendenti ex Asu. Ad avere questo miglioramento saranno 272 operatori e 1.072 operatori esperti.

I concorsi previsti per il 2028

Infine, nel 2028, sono programmate altre 68 assunzioni. Nello specifico si tratta di 9 dirigenti, due contabili, 3 tecnici, 5 amministrativi, 5 culturali, 2 biologi, 3 sociologi, 2 psicologi, 2 statistici, 15 funzionari di polizia municipale e 20 istruttori amministrativi. Alle nuove assunzioni si sommano 51 procedure già autorizzate nel 2025 e ancora in corso.

Le somme stanziate per i concorsi

Per le nuove assunzioni e le progressioni interne la spesa sarà di oltre 5 milioni di euro, così suddivisa: 1,8 milioni per il 2026; 1,5 milioni per il 2027 e, infine, 1,9 per l’anno 2028 (qui il file pdf del Piano triennale del fabbisogno 2026-2028 del comune di Palermo per tutti i dettagli).