Pubblicate le graduatorie dei funzionari vincitori dei profili economici

I vincitori potranno sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato

PALERMO – Pronte le graduatorie dei vincitori dei due concorsi banditi dal dipartimento della Funzione pubblica della Regione Siciliana per reclutare figure di funzionario economico-finanziario e di controllo di gestione, che andranno a rafforzare gli uffici e i dipartimenti che hanno sede a Palermo.

Gli elenchi di coloro che potranno sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato, non appena verrà approvato il bilancio consolidato, sono stati pubblicati sul sito del dipartimento Funzione pubblica e sul sito del portale unico del reclutamento InPA.

I vincitori del concorso

Nel dettaglio, si tratta di 47 funzionari economico-finanziari (codice ECOFI) e di 16 funzionari di controllo di gestione (codice COGE). Il dipartimento ha definito in tempi celeri, meno di 4 mesi dalla prova selettiva, la procedura concorsuale.

Le prove per i nuovi quattro concorsi

A breve, inoltre, saranno comunicate le date per lo svolgimento delle prove dei nuovi quattro concorsi, banditi il 23 dicembre scorso, per l’assunzione di 322 funzionari così suddivisi: 60 unità nel profilo professionale funzionario tecnico, ambiti di ruolo tutela e valorizzazione delle risorse ambientali, sviluppo produttivo e promozione del territorio, pianificazione e assetto territoriale (Codice TECO); 52 unità nei profili professionali Ispettore del lavoro (Codice ISPAM) – Funzionario ispettivo (Codice ISPTEC); 10 unità nel profilo professionale funzionario tecnico Beni culturali-Archeologo (Codice ARCH); 200 unità per il potenziamento dei Centri per l’impiego della Sicilia.

Schifani: “La Regione continua a rinnovare il personale”

“La Regione continua a perseguire l’obiettivo di rinnovare il proprio personale e potenziare gli organici”, afferma il presidente della Regione Renato Schifani.

“I nuovi vincitori di concorso potranno presto cominciare a lavorare negli uffici, mettendo a frutto competenze e preparazione e contribuendo a migliorare la macchina amministrativa”.

Clicca qui per leggere la graduatori ECOFI.

Clicca qui per leggere la graduatoria COGE.