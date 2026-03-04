Città del Sole: un negozio di giochi educativi, un progetto di vita

Tre fratelli, un quartiere di riferimento e una visione chiara, portare a Palermo uno spazio dedicato al gioco educativo e creativo che sia anche punto di incontro per famiglie e bambini. Città del Sole Via Sciuti apre a settembre e si inserisce subito nel tessuto del quartiere, con un’identità precisa e un programma di attività già avviato.

Una passione di famiglia che diventa realtà nel cuore di Palermo

C’è differenza tra aprire un negozio e costruire qualcosa in cui credere davvero. A Palermo, in via Sciuti, questa differenza si percepisce chiaramente da quando, lo scorso settembre, ha aperto la sede di Città del Sole, uno store nato dalla visione di due fratelli e una sorella e di una passione condivisa che li lega da sempre, quella per l’infanzia, per la creatività e per l’educazione, nel senso più autentico.

Dietro questo progetto c’è una storia che vale la pena raccontare. Uno dei fratelli ha alle spalle un percorso all’Accademia di Belle Arti e una passione per l’illustrazione, il gioco, la creatività, da anni il suo mondo ruota attorno alle immagini, ai colori, al linguaggio visivo che parla direttamente ai bambini e non solo. La sorella è laureata in psicologia dello sviluppo e dell’educazione, con una formazione e una sensibilità orientate da sempre al rapporto con i più piccoli, cosa che si è sempre riflessa nel suo lavoro come educatrice in diversi contesti e realtà. Anche l’altro fratello condivide lo stesso filo conduttore, quel legame autentico con il mondo dell’infanzia, con le persone, che non si improvvisa e non si studia soltanto sui libri e ha fatto della formazione, l’educazione e la relazione, il suo lavoro. È stata proprio questa radice comune a trasformare un’idea in realtà.

Un quartiere che ha risposto con calore: l’inaugurazione di Via Sciuti

Il quartiere non è uno sfondo casuale, ma parte integrante del progetto. I tre sono cresciuti qui, lungo le strade di via Sciuti, e quel senso di appartenenza si è riflesso fin da subito nell’accoglienza ricevuta. Durante l’inaugurazione, il calore e la vicinanza manifestati dalla comunità locale hanno confermato che quello non era semplicemente un’apertura commerciale, ma un momento condiviso, atteso, sentito come proprio da chi vive il quartiere da sempre.

Un appagamento personale che, va ben oltre il bilancio di una prima stagione, ritrovarsi nel posto giusto, con le persone giuste, a fare ciò in cui si crede davvero.

Giochi educativi e creativi a Palermo: esperienze di sviluppo, non semplici giocattoli

Città del Sole Via Sciuti non vende giocattoli. Questa precisazione non è un dettaglio, ma una dichiarazione di intenti. Ciò che si trova in questo spazio sono esperienze di sviluppo, sono prodotti pensati per stimolare la curiosità, il ragionamento, la manualità e la fantasia. Una proposta rivolta a tutti, perché il catalogo abbraccia una fascia che va, come amano dire, da 0 a 99 anni. Il gioco educativo e creativo non conosce un’età limite, e questo è uno dei messaggi più chiari che emerge dalla filosofia dello store.

Ogni prodotto è selezionato con cura, in funzione del suo valore educativo, cognitivo, relazionale ed ecosostenibile. Un approccio che trasforma il punto vendita in qualcosa di più vicino a uno spazio di consulenza che a un negozio tradizionale, il team accompagna ogni cliente in un percorso di comprensione, ascolta le esigenze, orienta con competenza e passione. Vale il viaggio venire fin qui, non soltanto per quello che si trova sugli scaffali, ma per come ci si sente accolti.

Laboratori per bambini a Palermo: creatività ed educazione tra le mani

Città del Sole Via Sciuti è anche un luogo dove succedono cose. Tra le iniziative più apprezzate ci sono i laboratori, creativi, educativi, accessibili su prenotazione, che trasformano lo spazio in un punto di incontro e di esperienza concreta per famiglie e bambini. Uno degli appuntamenti più recenti, realizzato in collaborazione con una maestra di musica e musicoterapista, ha registrato un riscontro entusiasta, dimostrando quanto questo format risponda a un bisogno reale del territorio.

Il prossimo appuntamento è fissato per il 20 marzo e si inserisce in una rubrica dedicata ai laboratori a tema linguistico, protagonista sarà la lingua inglese, esplorata non con metodi tradizionali ma attraverso il gioco e la dimensione ludica, in collaborazione con una scuola d’inglese per bambini. Un modo per avvicinare i bambini a una lingua straniera nel modo più naturale possibile, quello del gioco.

Piccole iniziative che dicono molto su come questo posto intenda il proprio ruolo nella comunità: non solo vendita, ma partecipazione attiva. Una scelta coerente con la formazione e con i valori di chi gestisce lo store, e con l’idea che un negozio di giochi educativi possa essere, a tutti gli effetti, uno spazio di crescita per i bambini e per le loro famiglie.

Città del Sole Via Sciuti: un punto di riferimento per l’educazione ludica a Palermo

Tre fratelli, una passione vera, un quartiere che li ha accolti come qualcuno di familiare. Un progetto solido, fondato su competenze reali e su una visione chiara del ruolo che uno store di giochi educativi e creativi può avere nel tessuto di una comunità. Città del Sole in via Sciuti è tutto questo. Un’apertura che, a pochi mesi dal debutto, ha già trovato la sua dimensione e il suo posto nel cuore di Palermo.

Informazioni

Via Sciuti 66, Palermo

091 2717265

pa.sciuti@cittadelsole.com

Sito Web

Instagram

Facebook