Dopo Red Bull anche Alfa Romeo sceglie Palermo per uno spot: chiuse alcune vie

Tutti i divieti e le strade interessate dalle riprese previste tra il 17 e il 18 marzo

PALERMO – Nell’estate del 2021 la Red Bull, ora è l’Alfa Romeo che ha scelto Palermo come set per uno spot pubblicitario che sarà girato tra il 17 e il 18 marzo. Il Comune di Palermo ha pubblicato l’ordinanza sull’albo pretorio comunicando le vie che saranno chiuse al traffico dalle 23 di venerdì sera alle 10 di sabato 18.

Per il momento restano riservati i dettagli delle riprese della casa di Arese. Sicuramente si conoscono già le strade che saranno interessate da divieti di sosta e modifiche alla circolazione per permettere le riprese video e le fotografie.

L’ordinanza interessa diverse strade del centro storico del capoluogo. Corso Calatafimi nel tratto compreso tra Porta Nuova e C.so A. Amedeo e Via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra Porta Nuova a Via Matteo Bonello: istituito il divieto di sosta con rimozione coatta, ad eccezione dei veicoli della produzione, dalle ore 23:00 del 17 marzo 2023 alle ore 10:00 del 18 marzo 2023 e comunque sino al termine delle riprese.

Chiusura al transito pedonale e veicolare, per consentire le riprese dalle ore 06:00 alle ore 10:00 di sabato 18 marzo 2023 e comunque sino al termine delle riprese. Piazza Pretoria, piazza Aragona, piazza Croce dei Vespri e via Sant’Anna: chiusura al transito pedonale e veicolare per consentire le riprese fotografiche dalle ore 09:00 alle ore 18:00 di sabato 18 marzo 2023.

Via Malta: istituzione del divieto di sosta con zona rimozione coatta in ambo i lati ad eccezione delle aree riservate a vario titolo, con esclusione dei mezzi della produzione dalle ore 23:00 del 17 Marzo 2023 alle ore 20:00 del 18 Marzo 2023 e comunque sino al termine delle riprese.

Via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra la via dei Tintori a Foro Italico Umberto I°: chiusura al transito veicolare e pedonale per consentire le riprese dalle ore 16:00 alle ore 20:00 di sabato 18 marzo 2023.

I mezzi della produzione sono autorizzati al transito e alla sosta per il tempo strettamente necessario al carico e allo scarico delle cose e delle persone nelle vie a Maqueda, Via Bellini, Via Discesa dei Giudici, Piazza S.Anna, Via S.Anna, dal superiore provvedimento sono esclusi i mezzi della produzione e le auto di scena. Il Comune fa sapere che le norme saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali, posizionati 48 ore prima.