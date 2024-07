Catania, sequestrati 8 chili di marijuana nascosti in un sottotetto

Il ritrovamento grazie a un cane della Polizia

CATANIA – La Polizia ha sequestrato 8 chili di marijuana in via Capo Passero, nel quartiere di San Giovanni Galermo. Lo comunica la Questura di Catania in una nota in cui scrive che tutto è partito da un servizio di controllo in cui i poliziotti delle Volanti e della Squadra cinofili hanno trovato mezzo chlo di marijuana.

Dopo il primo ritrovamento, il cane Maui ha continuato a seguire il suo fiuto arrivando a un sottotetto in un’area comune, dove gli agenti hanno rinvenuto altri 7,5 chili di marijuana.

Droga a Catania, il sequestro

Da ulteriori accertamenti, si legge nella nota della Questura, è apparso evidente che gli spacciatori utilizzassero quest’ultimo sito per occultare la quantità più grande e utilizzarla come base di rifornimento, individuata dai poliziotti della Squadra Volanti e del Commissariato di Nesima.

La droga, se venduta al dettaglio, avrebbe fruttato circa 80 mila euro. Durante l’attività la Polizia ha identificato diverse persone non residenti in via Capo Passero ma che si erano recati sul posto per comprare sostanze stupefacenti.