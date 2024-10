Catania, spaccio di droga per strada: arrestati due pregiudicati

L'operazione dei Carabinieri in borghese

CATANIA – Spaccio di droga a Catania: due pregiudicati di 40 e 29 anni, il primo di Catania e il secondo di Belpasso, sono stati arrestati in via Capo Passero dai Carabinieri della stazione di Nesima, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Lo comunica in una nota il Comando provinciale dei Carabinieri.

Spaccio di droga a Catania: le indagini

In seguito a indagini i militari hanno scoperto che i due avevano organizzato una vera e propria piazza di spaccio su strada. Monitorando la zona, gli investigatori hanno documentato l’attività di spaccio, che avveniva con i due pregiudicati che fermavano per strada i passanti, in auto o in moto, per proporre la droga.

Uno dei due, si legge nel comunicato dei Carabinieri, aveva sempre un borsello a tracolla per contenere i materiali per spacciare, mentre l’altro aveva una ricetrasmittente con cui si teneva in contatto con le vedette incaricate di segnalare la presenza delle forze dell’ordine.

I militari hanno atteso il momento migliore per intervenire e hanno deciso di dare il via al blitz: si sono incolonnati con la loro auto civetta tra le altre auto come normali avventori, mentre un’altra pattuglia, poco distante, era già pronta a intervenire per bloccare un tentativo di fuga.

L’arresto

I Carabinieri si sono avvicinati ai due pusher, che hanno subito illustrato la merce disponibile. I militari sono balzati fuori dall’auto di servizio neutralizzando il tentativo di fuga e mettendo in sicurezza i due malviventi.

All’interno del borsello i Carabinieri hanno trovato 8 dosi di crack, 17 di cocaina e 3 di marijuana, tutte singolarmente confezionate per la vendita al dettaglio, nonché un foglio con la rendicontazione della vendita della droga e la somma di 940 euro così incassata.

I due, dopo la convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria, sono stati associati al carcere catanese di Piazza Lanza.