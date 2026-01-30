Macellazione clandestina a Salerno, sequestrati 6 quintali di carni

SALERNO (ITALPRESS) – Una vasta operazione interforze nel centro storico di Salerno ha portato alla scoperta di una macelleria clandestina e di gravi irregolarità in diversi esercizi commerciali etnici. L’intervento, coordinato dai Carabinieri del NAS e della locale Compagnia, ha visto il coinvolgimento dell’Ispettorato del Lavoro, della Polizia Municipale e dell’Asl.

Il fulcro dell’indagine è un immobile adibito abusivamente alla macellazione clandestina, gestito da un cittadino extracomunitario. Durante l’ispezione, disposta dalla Procura della Repubblica, i militari hanno riscontrato condizioni igienico-sanitarie definite “pessime”, con sporco diffuso e presenza di infestanti.

Complessivamente sono stati sequestrati 6 quintali di carni prive di bollatura sanitaria e una tonnellata di altri alimenti (ittici, riso e legumi) in cattivo stato di conservazione.

L’attività è stata estesa a due minimarket e a un locale Kebab della zona. In quest’ultimo, oltre alle carenze igieniche, è stata accertata la presenza di lavoro nero e violazioni delle norme sulla sicurezza. Le autorità hanno disposto la chiusura “ad horas” e la sospensione delle attività imprenditoriali per tutti i locali coinvolti.

Il bilancio finale dell’operazione registra: ammende penali per complessivi 20.671,41 euro; sanzioni amministrative per 21.900,00 euro; sequestro di ulteriori 300 kg di merce tra vegetali, dolciumi e prodotti carnei non tracciati.

I titolari sono stati denunciati per violazioni della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della Polizia Annonaria sui contratti di affitto e le autorizzazioni dei locali.

– Foto: Carabinieri Nas –

(ITALPRESS).