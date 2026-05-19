Durante un controllo ha manifestato nervosismo insospettendo i carabinieri

PALERMO – In manette uno spacciatore di 40 anni, trovato in possesso di circa 100 grammi di hashish e una busta contenente circa 6 grammi di marijuana.

Nella sua abitazione, perquisita subito dopo, sono state trovate diverse dosi di hashish, oltre a marijuana, materiale per il confezionamento e un bilancino. All’uomo è stato sequestrato anche del denaro contante, ritenuto provento dell’attività di spaccio, oltre due coltelli usati per tagliare la sostanza.

Lo spacciatore è stato notato nella serata di ieri, lunedì 18 maggio, in via Filippo Brunelleschi dai carabinieri del nucleo radiomobile e, successivamente, fermato in via Pietro Scaglione.

Durante il controllo ha manifestato nervosismo, i militari, insospettiti da questo atteggiamento, hanno perquisito la vettura, all’interno della quale è stato trovato un borsello nascosto tra i sedili, contenente la sostanza stupefacente.

Il 40enne, processato per direttissima, è stato condannato all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.