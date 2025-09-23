 Droni su Danimarca e Norvegia, chiusi aeroporti, Voli deviati
Droni su Danimarca e Norvegia, chiusi aeroporti, Voli deviati

MILANO (ITALPRESS) – Nella notte, in Danimarca e Norvegia, alcuni droni non identificati hanno sorvolato il territorio dei due paesi nordici. Immediato il provvedimento di chiusura dello spazio aereo, con circa cinquanta voli cancellati, altrettanti deviati in altri scali solo nello scalo di Copenaghen. L’aeroporto di Kastrup è stato chiuso intorno alle 20,30 ed è stato riaperto a notte inoltrata. Chiuso per circa tre ore, a partire dalle verso le 00.30 anche l’aeroporto di Oslo, poi riaperto. (ITALPRESS).

