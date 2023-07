E’ morta la donna travolta da un’auto a Caltagirone

La vittima è stata centrata in pieno da un'utilitaria condotta da una 46enne. (Foto Assenza)

CALTAGIRONE (CATANIA) – L’incidente è avvenuto nella serata di martedì. Concetta Vacirca, 65 anni, è stata centrata in pieno da una utilitaria Fiat dopo avere attraversato la strada e mentre era in procinto di salire sulla propria vettura.



Le condizioni della donna sono subito apparse gravi: è deceduta poco dopo l’arrivo dell’ambulanza.

La tragedia è avvenuta in via Tenente Cataldo, con la vittima che è stata letteralmente scaraventata diversi metri più in là rispetto al punto dell’impatto. Alla guida della Fiat c’era una donna di 46 anni che, in evidente stato di shock è stata prima condotta e poi dimessa dall’ospedale Gravina di Caltagirone.



Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti di Polizia municipale ed i carabinieri della locale Stazione.