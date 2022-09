È morto Bruno Arena dei Fichi d’India

Aveva 65 anni e nel 2013 fu colpito da aneurisma

1' DI LETTURA

È morto, all’età di 65 anni, Bruno Arena dei Fichi d’India. L’attore comico nel 2013 era stato colpito da aneurisma cerebrale ma recentemente era riapparso in una foto insieme a Max Cavallari, per anni suo compagno in scena e dopo la malattia non lo aveva mai lasciato solo.

A dare la notizia della sua morte è stato, su Instagram, il cantante Paolo Belli, amico dell’attore da lunga data. La voce dei Ladri di biciclette ha scritto: “R.I.P. Grande amico mio”.

La carriera

Il duo dei Fichi d’India, la cui attività venne fermata nel 2013 dall’aneurisma subìto da Arena, era nato artisticamente nel 1989, dapprima nei teatri cabaret poi in trasmissioni radio e tv. Tra i film cui hanno preso parte si ricordano Natale sul Nilo, Natale in India, Matrimonio alle Bahamas con Massimo Boldi e Christian De Sica e, nel ruolo del Gatto e la Volpe, nel Pinocchio di Roberto Benigni. Arena era con Cavallari tra i proprietari dell’Arlecchino, storico locale di Vedano Olona, in cui si sono formati molti cabarettisti.

Il 17 gennaio 2013, mentre registravano una puntata di Zelig con Max Cavallari, Bruno Arena ha avuto un’improvvisa emorragia cerebrale. Portato d’urgenza in ospedale, venne sottoposto a diversi interventi chirurgici. Per i gravi esiti neurologici di cui Arena ha sofferto dopo l’episodio, il duo comico è stato costretto a interrompere la propria attività, e Max Cavallari ha così iniziato ad esibirsi da solo.

Il figlio: “Non ero pronto ma non lo sarei mai stato”

Su Instagram il figlio Gianluca Arena ha scritto: “Non ero pronto ma tanto non lo sarei mai stato. Buon viaggio papà… lasci un vuoto immenso”.