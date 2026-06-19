 È morto a 58 anni Igor Protti
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È morto l’ex attaccante Igor Protti

Igor Protti tumore
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Fatale il cancro che non gli ha lasciato scampo
L'ADDIO
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1 min di lettura

Igor Protti è morto all’età di 58 anni. L’ex attaccante aveva scoperto di avere un cancro, l’aveva annunciato lui stesso a luglio: “Un mese fa mi è stato trovato uno sgraditissimo ospite”.

A settembre dello scorso, su Instagram, aveva annunciato un peggioramento: “Dopo l’intervento per la stomia e otto sedute di chemioterapia l’ospite ha deciso di far visita alle mie vertebre. Si parte con la radioterapia”.

Dopo gli esordi nella sua Rimini, Protti si fece conoscere dal grande pubblico nel triennio a Messina. Poi il Bari dove vinse il titolo di capocannoniere, quindi la Lazio, una big, una Supercoppa Italiana e infine un altro glorioso capitolo, quello finale della sua carriera, a Livorno.

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