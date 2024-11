Indagano i carabinieri

POLLINA (PALERMO) – Un incendio di probabile natura dolosa ha distrutto un edificio isolato a due piani nel bivio Montenereo di Pollina. Il rogo ha interessato la copertura a falde e per spegnerlo sono stati lungamente a lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Palermo.

È successo ieri sera alle 22. E i vigili del fuoco hanno dovuto lavorare per ore per spegnere le fiamme, che comunque hanno distrutto la copertura in legno e i locali sottostanti. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Pollina, a cui spetterà il compito di indagare sulle origini del rogo.

L’edificio è una abitazione stagionale. Al momento dell’incendio era presente il genero dei proprietari. Non ci sono stati feriti.