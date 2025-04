‘Educare Insieme’: concluso il progetto con 200 alunni

Coinvolti gli studenti dell'Istituto comprensivo Pestalozzi Cavour

PALERMO – Si è concluso, con una kermesse finale ricca di punti in agenda, il progetto “Educare Insieme – Centro Aggregativo, giovani in Crescita: sosteniamo la sostenibilità”, finanziato dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia – Presidenza del Consiglio dei Ministri, CUP I71I23000130001, nel quale esperti di rilievo nazionale e internazionale hanno accompagnato circa duecento alunni palermitani dell’Istituto comprensivo Pestalozzi Cavour, tra i 9 e i 12 anni, in un percorso verso una consapevolezza autentica e multidisciplinare della sostenibilità ambientale e sociale.

Il progetto è stato messo in campo dagli operatori dall’ATS composta dallo stesso istituto scolastico guidato dalla dirigente scolastica Gerlanda Cuschera, dalla Cooperativa Rinascita e dall’Associazione iSuD, presieduta dall’ingegnere Antonio Covais.

Le attività psicopedagogiche sono state progettate, gestite e coordinate da Letizia Patricolo (psicologa e psicoterapeuta cognitivo-comportamentale) e svolte dal team di operatori formati specificamente per il progetto, insieme a laureati in Ingegneria, Economia, Psicologia e Pedagogia, in collaborazione con la pedagogista Laura Lo Cicero, e alla coordinatrice docente Ilenia Vita.

Tra le attività, laboratori di comunicazione (culminati nella redazione di un giornale e nella realizzazione di interviste nel quartiere), biologia marina, biodiversità, gestione dell’acqua e dei rifiuti, sostenibilità nelle sue più moderne declinazioni sociali ed economiche, e la realizzazione in due sessioni (estiva e invernale) di un orto sostenibile a scuola, interamente piantato e curato dai bimbi sotto la supervisione degli esperti incaricati.

Il progetto, durato 12 mesi, è stato realizzato grazie anche al sostegno scientifico e organizzativo della professoressa Marzia Traverso, esperta mondiale di sostenibilità sociale, professore ordinario dell’Istituto di sostenibilità nell’ingegneria civile (INaB) presso l’Università di Aquisgrana, Germania, di Rose Mankaa, ingegnere capo dell’Istituto InaB.

Nella giornata finale del progetto sono stati presentati i lavori dei ragazzi, riuniti in un contest a squadre, e svelati il giornale pubblicato grazie ai loro contributi e la mostra fotografica allestita nei locali dell’I.C.S. Pestalozzi -Cavour.