Edy Tamajo: “Sostengo Schifani per un secondo mandato”

La riflessione sul blog dell'assessore

PALERMO- Ombre? Ambizioni personali? Polemiche sulla sanità? Macché! L’assessore regionale e uomo record delle Europee, Edy Tamajo, pubblica una riflessione sul suo blog. Titolo chiarissimo: “Unità e lavoro: il mio impegno per la Sicilia con Renato Schifani”.

Alcuni passaggi: “In questo periodo, in cui la politica sembra sempre più dominata da divisioni e polemiche, sento la necessità di richiamare tutti all’unità e alla coesione. Da quando sono entrato in Forza Italia, ho sempre cercato di dimostrare con i fatti il mio impegno per la nostra terra, raggiungendo risultati concreti che parlano da soli”.

“Tra questi, uno dei traguardi più simbolici è stata la risoluzione della vertenza ex Blutec a Termini Imerese. Era una battaglia difficile, che sembrava senza soluzione, ma grazie alla determinazione e al dialogo con tutte le parti coinvolte, siamo riusciti a trovare una via d’uscita che ha ridato speranza a centinaia di famiglie”.

“Nonostante le voci che cercano di creare dissenso – ecco il passaggio politicamente cruciale -, il mio impegno è sempre stato e continuerà ad essere chiaro: lavorare con serietà, dedizione e trasparenza. In questo contesto, è fondamentale riconoscere che Renato Schifani è il naturale governatore della Sicilia. Se deciderà di ricandidarsi alle prossime elezioni regionali, avrà tutto il diritto di farlo ed il mio assoluto sostegno, poiché ha dimostrato di essere una guida capace e competente per la nostra Regione”.

“Io continuerò a lavorare in questa direzione – è la conclusione – senza lasciarmi distrarre dalle polemiche o dai tentativi di divisione. Per me, il futuro della Sicilia dipende dal lavoro concreto, dal dialogo costruttivo e dall’impegno di ciascuno di noi”.

Un sostegno che fa il paio con quello espresso dal segretario della DC, Totò Cuffaro, in una intervista con LiveSicilia.it.