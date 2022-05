Ekipe Orizzonte: con Sis Roma Gara 3 delle semifinali playoff Scudetto

"Sarà sicuramente una sfida difficile, nervosa e combattuta fino alla fine, dato che la posta in palio è altissima"

CATANIA – Arriva il momento clou delle semifinali playoff di pallanuoto femminile che, martedì 10 maggio, alle 17:30 vedranno nuovamente in campo l’Ekipe Orizzonte tra le mura amiche della piscina “Francesco Scuderi” di Catania.

Le rossazzurre giocheranno infatti Gara 3 contro la Sis Roma, andando in cerca del pass per la finale Scudetto alla quale si è già qualificata il Plebiscito Padova.

Catanesi e giallorosse si trovano sul punteggio di 1-1 dopo aver vinto una partita a testa nei precedenti confronti delle semifinali, rispettivamente in Gara 1 e Gara 2, e chi vincerà domani raggiungerà le venete per contendersi la vittoria del tricolore.

La squadra di Martina Miceli punta anche a riscattare la sconfitta subìta nei secondi finali della partita giocata sabato scorso a Ostia, ben sapendo di avere le qualità necessarie per conquistare il successo contro le capitoline, come ha sottolineato alla vigilia la numero 4 dell’Ekipe Orizzonte, che ha chiamato a raccolta i sostenitori della squadra rossazzurra.

L’INTERVISTA

“Analizzando le due sfide giocate negli ultimi giorni contro la Sis Roma – ha detto Giulia Viacava – abbiamo preso consapevolezza che la qualificazione alla finale è sicuramente nelle nostre corde. Stiamo cercando di limare al massimo gli errori commessi in Gara 1 e Gara 2, ma anche di prendere ciò che di buono abbiamo fatto in entrambe le occasioni”.

“Sarà sicuramente una sfida difficile, nervosa e combattuta fino alla fine, dato che la posta in palio è altissima – ha proseguito Viacava -. Per noi quindi sarà fondamentale giocare unite e compatte sia in attacco che in difesa per tutta la gara, con lucidità, facendo in modo che ognuna di noi dia il massimo. Si tratta di una partita molto importante e per questo invitiamo i nostri tifosi a starci vicini come sempre e a riempire gli spalti, per farci sentire il loro sostegno e il calore che non ci hanno mai fatto mancare, rappresentando così quell’uomo in più che potrebbe darci un grosso aiuto durante l’incontro”.

FISCHIO D’INIZIO

Fischio d’inizio anticipato di un’ora (inizialmente fissato per le 18:30) per motivi organizzativi e la partita sarà visibile su RaiSport.