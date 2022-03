Ekipe Orizzonte vince 10-3 contro RN Florentia

Coach Miceli: "Sono contenta perché è stata una partita vera"

Successo importante soprattutto per il morale per l’Ekipe Orizzonte, che pomeriggio odierno ha vinto 10-3 sul campo della RN Florentia nella sedicesima giornata della Serie A1 di pallanuoto femminile.

Tante assenze impreviste tra le catanesi, che però hanno lottato e giocato con grande determinazione sin dal primo tempo, conquistato per 2-1. A favore delle rossazzurre anche le restanti frazioni di gioco, vinte rispettivamente per 3-1, 2-1 e 3-0. La miglior marcatrice del match è stata Claudia Marletta, a segno quattro volte. Tre gol per Jelena Vukovic, due per Aurora Longo, uno per Dafne Bettini.

Al fischio finale il coach dell’Ekipe Orizzonte ha commentato con soddisfazione la prestazione della sua squadra, chiarendo perché è andata in campo solo con nove giocatrici: “Al di là dell’assenza di Bronte Halligan, ancora in Perù con la nazionale – ha sottolineato Martina Miceli – , mancavano Giulia Viacava, Veronica Gant e Morena Leone perché hanno la febbre già da ieri. Hanno fatto due volte il tampone e sono risultate negative al covid anche stamattina, ma naturalmente abbiamo preferito non portarle con noi. Le ragazze che invece sono venute in trasferta sono state tutte molto brave, in particolar modo i due portieri, che si sono alternate tra i pali. Non era affatto facile giocare con un solo cambio e di fatto sono scese tutte in campo nei quattro tempi della partita. Hanno giocato con grande attenzione, spendendo tante energie. Sono contenta quindi, perché è stata una partita vera. In fondo, da questo punto di vista è stato meglio così”.

IL TABELLINO DEL MATCH

RN FLORENTIA-EKIPE ORIZZONTE 3-10

(Parziali: 1-2; 1-3; 1-2; 0-3)

RN FLORENTIA: Perego, Landi 2, Lepore, Cordovani, Gasparri, Vittori, Nesti, Dick, Giachi 1, Nencha, Gabelli, Amedeo, Banchelli. All. Cotti

EKIPE ORIZZONTE: Condorelli, Spampinato, Bettini 1, Palmieri, Marletta 4, Emmolo, Vukovic 3, Longo 2, Santapaola. All. Miceli

Arbitri: Ialeggio e Rotondano

Note: Uscite per limite di falli Marletta (E) nel quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 1/7 +1 rig. ; l’Ekipe Orizzonte 3/7. Nel terzo tempo Santapola (E) subentra a Condorelli (E). Nel terzo tempo Banchelli (F) subentra a Perego (F). Nel terzo tempo Banchelli (F) para un rigore a Marletta (E). L’Ekipe Orizzonte iscrive a referto 9 atlete. Spettatori 120 circa.