Elezioni Rsu, soddisfazione Flc Cgil: “Siamo il primo sindacato”

La nota stampa della Camera del Lavoro di Catania.

CATANIA – Le elezioni per la RSU sindacali in provincia di Catania hanno segnato una vittoria nel comparto scuola della FLC Cgil (scuola, università, Afam, ricerca) e un risultato dalle molteplici chiavi di lettura per la FP Cgil, la Funzione pubblica.

“Ci attestiamo oltre i quattromila voti. Siamo il primo sindacato in tutta la provincia di Catania”, commenta la segretaria generale della FLC CGIL di Catania, Cettina Brunetto.

Insieme al segretario generale della Camera del lavoro Carmelo De Caudo, Brunetto aggiunge: “Il risultato raccolto dalla nostra FLC Cgil ci riempie d’orgoglio ma deve anche far riflettere sul perché arriva così importante. Crediamo che siano la costanza, lo studio e la credibilità a pagare. Quando i lavoratori che conoscono le problematiche del proprio mondo si espongono in prima persona senza paura di subire conseguenze, intervenendo in ogni occasione utile, è molto alta la possibilità di ricevere riconoscimento dai colleghi. La Cgil è riconoscibile per questo. Ringraziamo i candidati ma anche tutta la macchina elettorale che ha lavorato duramente e che ha permesso questo risultato”.

Sul fronte della Funzione pubblica intervengono il segretario generale della FP Cgil di Catania, Gaetano Del Popolo, e il segretario della Camera del Lavoro, De Caudo: “L’esito di queste elezioni per la Funzione pubblica ci consegna un ottimo risultato nelle funzioni centrali e negli enti locali; ciò conferma che le nostre battaglie di questi anni hanno convinto ancora una volta i lavoratori. C’è invece molta strada da percorrere nel comparto Sanità e al Comune di Catania, dove la complessità delle questioni in campo richiede più tempo per condividere scelte e strategie sindacali non effimere. Dalla provincia sono arrivati ottimi risultati in tutti gli enti delle funzioni locali dove la FP CGIL era presente; da citare il Comune di Acireale dove abbiamo espresso una maggioranza assoluta e i Comuni di Gravina e Adrano che confermano il nostro primato. In generale alla grande soddisfazione per questo ottimo risultato raggiunto, si unisce la consapevolezza che ci sia ancora molto lavoro da fare”.