 Emergenza Ebola in Congo, 200 i morti su 867 casi sospetti
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Emergenza Ebola in Congo, 200 i morti finora

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Medici senza frontiere al lavoro in stretto contatto con l'Oms
SANITA'
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1 min di lettura

I team di Medici Senza Frontiere (Msf) stanno “lavorando giorno e notte a una risposta d’emergenza su larga scala all’epidemia di Ebola nell’est della Repubblica Democratica del Congo”.

E’ quanto indica un comunicato dell’organizzazione umanitaria, che spiega come l’intervento si stia svolgendo “in stretta collaborazione con le autorità sanitarie congolesi e con altri partner, inclusa l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Omd)”.

L’epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo ha causato oltre 200 morti su 867 casi sospetti, secondo quanto riportato dal ministero della Salute del Paese in un bilancio aggiornato.

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