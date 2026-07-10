 Enna Calcio, iscrizione in Serie D garantita: la società resta in vita
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Enna Calcio, iscrizione in Serie D garantita: la società resta in vita

Mirello Crisafulli Enna
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Il sindaco Crisafulli chiama la città alla mobilitazione
CALCIO - SERIE D
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1 min di lettura

ENNAL’Enna Calcio è salva. La società gialloverde ha completato l’iscrizione al prossimo campionato di Serie D, scongiurando il rischio di non partecipare alla stagione.

L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa convocata dal sindaco di Enna Mirello Crisafulli, che ha spiegato come l’iscrizione sia stata resa possibile grazie all’intervento del presidente dimissionario Luigi Stompo, che resterà alla guida del club in questa fase interlocutoria.

Il primo cittadino ha lanciato un appello alla comunità e al mondo imprenditoriale per sostenere il futuro della squadra. “Tutti dobbiamo fare la nostra parte – ha dichiarato Crisafulli – nel prossimo consiglio comunale rinnoveremo il nostro appello affinché la città sostenga la squadra”.

L’obiettivo resta consolidare il progetto societario e garantire continuità al percorso dell’Enna Calcio nel campionato di Serie D.

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