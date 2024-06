Esame di maturità, al via la prima prova di italiano: ecco le tracce

Aperti i plichi del ministero. Tutte le opzioni per gli studenti

ROMA – Al via oggi gli esami di maturità per 526.317 studenti, 512.530 interni e 13.787 esterni, che verranno esaminati da 14.072 commissioni, per un totale di 28.038 classi. Dai licei arriva il maggior numero di candidati, sono 266.057, seguono quelli degli istituti tecnici, 172.504; infine ci sono 87.756 studenti degli istituti professionali.

Ecco le tracce.

Per l’analisi del testo, i candidati possono scegliere tra un testo di prosa e uno di poesia. La scelta del ministero è ricaduta su “Il pellegrinaggio” di Giuseppe Ungaretti per la poesia e “I quaderni di Serafino Gubbio” di Luigi Pirandello per il testo di prosa.

La seconda tipologia è l’analisi e produzione di un testo argomentativo con tre possibili tracce da sviluppare: un testo tratto da “Storia d’Europa” dello storico Giuseppe Galasso, che invita i maturandi a esprimersi sull’uso dell’arma atomica; “Riscoprire il silenzio” della giornalista Nicoletta Polla Mattiot e una terza traccia sul valore del patrimonio artistico e culturale.

L’ultima opzione è il tema di attualità con due possibili tracce tra cui scegliere: Rita Levi Montalcini con “l’Elogio dell’imperfezione” e uno scritto tratto da “Profili selfie e blog” di Maurizio Caminito. Si richiede ai candidati di sviluppare un tema sull’importanza e il senso del diario nell’era digitale.