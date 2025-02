Esplosione e fuoco: maxi incendio allo stabilimento Inalca di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA – Un enorme incendio è scoppiato nella notte nello stabilimento Inalca di Reggio Emilia, l’azienda tra le più note nel settore delle carni.

Diverse le squadre dei vigili del fuoco che dall’1.30 della notte sono impegnate per spegnere le fiamme in via Due Canali. Una grossa colonna di fumo si è alzata ed è visibile da lontano. Il calore sprigionato dall’incendio ha persino liquefatto alcune tapparelle delle case adiacenti allo stabilimento.

Due villette in particolare sono state distrutte. Fortunatamente non risultano feriti. Le cause del rogo saranno accertate dalle indagini affidate alla polizia.