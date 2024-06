Esplosione in uno stabilimento a Bolzano: otto operai feriti

I più gravi sono cinque, trasportati con elicotteri nei centri grandi ustioni più vicini

BOLZANO – Esplosione a Bolzano con otto operai coinvolti in un incidente allo stabilimento Aluminium. Gli elicotteri di soccorso si sono messi in volo di notte per portare cinque feriti gravi nei centri di grandi ustionati.

Due operai sono stati portati a Verona, mentre uno a Padova, uno a Milano e un altro a Murnau in Baviera. Gli altri sono ricoverati a Bolzano.

Fim, Fiom e Uilm proclamano uno sciopero di 8 ore lunedì all’Aluminium e di 4 ore per tutto il settore

metalmeccanico in Alto Adige. Il governatore Kompatscher parla di un ‘incidente gravissimo’