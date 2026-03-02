Dallo svago al panico

CATANIA – Una giornata sulla neve si è trasformata in un momento di paura per una bambina di 9 anni rimasta bloccata con gli sci ai piedi lungo le piste di Piano Provenzana, sul versante Etna Nord. La piccola, in vacanza con i genitori per trascorrere qualche ora di svago, improvvisamente si è spaventata e non è più riuscita a proseguire la discesa, rimanendo ferma per diversi minuti.

Nonostante i tentativi dei familiari di tranquillizzarla, la bambina non riusciva a muoversi. È stato così richiesto l’intervento degli agenti della Polizia di Stato in servizio sulle piste, impegnati da settimane nell’attività di prevenzione e soccorso presso gli impianti sciistici di Piano Provenzana.

A instaurare un dialogo con la piccola è stato l’agente Francesco, che con pazienza e sensibilità è riuscito a conquistarne la fiducia. Grazie all’intervento del nucleo sciatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, la situazione si è risolta nel migliore dei modi.

Dopo averla rassicurata, il poliziotto ha preso in braccio la bambina e l’ha accompagnata a valle, mettendola al sicuro. Sul suo volto è tornato il sorriso e, per ringraziare dell’aiuto ricevuto, ha voluto abbracciare l’agente e scattare una foto ricordo insieme a lui.