 Eurostat, per l'Italia rapporto deficit/Pil al 3,1%
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Eurostat, per l’Italia rapporto deficit/Pil al 3,1%

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